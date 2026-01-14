Maguire in uscita dallo United: Milan e Roma valutano l'occasione
Harry Maguire potrebbe anticipare di sei mesi il suo addio al Manchester United. Nonostante abbia un contratto in scadenza il prossimo giugno, il difensore inglese starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di lasciare Old Trafford già in questo calciomercato invernale per giocarsi le sue chances di andare al Mondiale altrove.
Stando a quanto riportato dal collega Luca Marchetti durante una delle ultime edizioni di Sky Sport 24, Milan e Roma starebbero valutando il profilo del difensore inglese, che potrebbe diventare un'opportunità negli ultimi giorni di questa sessione di trasferimento qualora si dovesse palesare l'occasione. Al momento, però, non c'è ancora nulla di concreto.
