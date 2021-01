Mandzukic al Milan, Paratici: "Sono contento per lui, torna nel calcio che gli compete"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky prima di Inter-Juventus, il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato anche di che effetto gli fa vedere Mario Mandzukic al Milan: “Sono contento per lui, ritorna nel calcio che gli compete, aveva fatto una scelta di vita per il Qatar ma è uno molto competitivo e sapevo in cuor mio sarebbe tornato a giocare in campionati europei importanti. È un giocatore di grande livello e per grandi squadre”.