Mandzukic, non solo Milan: tutte le ipotesi per il futuro del croato

Oggettivamente sarebbe l'alternativa ad un mancato acquisto di Zlatan Ibrahimovic ma Mario Mandzukic per valore e esperienza è da considerarsi, a tutti gli effetti, come una potenziale prima scelta per l'attacco del Milan. Nelle ultime settimane l'attaccante croato è stato spesso accostato al club di via Aldo Rossi alla ricerca di un profilo con esperienza per il suo giovane e, sin qui, deludente reparto offensivo. Il 17 bianconero con il cambio di guida tecnica da Allegri a Sarri è passato dall'essere un titolare inamovibile ad essere considerato fuori rosa: in ragione di questo fatto, quindi, starebbe valutando le possibilità per il futuro.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, oltre al Milan, Mandzukic starebbe prendendo in considerazione anche ipotesi esotiche ma economicamente vantaggiose come la Cina e il Qatar. Dopo il rifiuto di fine Settembre, infatti, il croato avrebbe rivisto le proprie prerogative e sarebbe disposto a sedersi a trattare con club come Al Rayyan, Al Gharafi e Al Duhaill, dove gioca l'ex compagno Benatia.