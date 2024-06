Marca - Il Milan riscatta Jimenez: lo spagnolo firma un quadriennale

Alex Jimenez è stato riscattato dal Milan. La notizia era nell'aria da tempo e ancora manca il comunicato ufficiale del club rossonero o del Real Madrid, società che deteneva il cartellino del giocatore e in cui lo stesso Jimenez è cresciuto. A dare la notizia della firma del contratto odierna è Marca che sottolinea come i rossoneri abbiano pagato i 5 milioni di riscatto previsti dagli accordi presi l'estate scorsa tra il Diavolo e le Merengues.

Nella notizia viene riportato che Jimenez ha firmato con il Milan un contratto di quattro anni, il che dimostra quanto il club rossonero crede nel giocatore che ha già collezionato, nel corso dell'ultima stagione, 5 presenze con la prima squadra. Contestualmente il Real avrà la possibilità di esercitare la recompra dal valore da 10 milioni. E lo spagnolo sarà aggregato proprio alla squadra di mister Paulo Fonseca, con qualche puntata anche nelle under 23 che giocherà in Serie C a partire dall'anno prossimo.