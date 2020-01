Milan e Siviglia stanno trattando per Suso. Il club spagnolo si sta interessando alla situazione del numero 8 rossonero, il giocatore è in uscita dal club di via Aldo Rossi, e Lopetegui lo conosce bene e lo ha individuato come rinforzo adatto per la sua rosa. Le parti sono al lavoro, lo riporta il quotidiano spagnolo Marca.