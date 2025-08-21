Marchetti: "Gli occhi del Milan su Rayan del Vasco da Gama"

vedi letture

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti ha parlato così del mercato del Milan: "Boniface è ormai a un passo dal Milan: intesa raggiunta con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni, con i documenti pronti a essere definiti nelle prossime ore. Una mossa che consente ai rossoneri di avere subito un rinforzo di livello internazionale e al tempo stesso di mantenere margini di spesa, dopo la cessione di Okafor, per valutare un secondo innesto offensivo i rossoneri infatti tengono d’occhio anche il talento brasiliano Rayan del Vasco da Gama, classe 2006, profilo che potrebbe tornare d’attualità come investimento futuro.

Peraltro nelle ultime ore il Milan aveva anche accelerato su Harder, giovane talento attaccante dello Sporting, che aveva ben impressionato il Milan. Ma alla fine la scelta è stata fatta e salvo clamorose sorprese Boniface arriverà in Italia".