Marchetti: “Il Milan comprerà un difensore solo con la cessione di Paqueta”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Milan durante la trasmissione "Campo aperto": "Il Milan prima vende e poi prende. Se Paqueta verrà ceduto, il Milan farà un investimento per il difensore centrale: un 2000, un '99 o un '98. Un profilo è quello di Ajer del Celtic. Se Paqueta, invece, non verrà venduto, il Milan virerà su un difensore in prestito come Nastasic".