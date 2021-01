Marchetti: "Il Milan lavora spedito per Donnarumma. Krunic resta. Si trattano senza sosta Konè e Simakan"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Luca Marchetti ha parlato del Milan e del mercato rossonero. Queste le sue parole: "Su Depay mi sento di escludere un interesse del Milan. Il mercato rossonero è concentrato su Kone e Simakan. Per il primo c'è distanza ma la dirigenza rossonera spera di colmarla nelle trattative con il Tolosa. Su Simakan, invece, il Milan ha offerto 12 milioni più 3 di bonus mentre lo Strasburgo chiede 20 milioni. Il club francese potrebbe scendere a 18 e l'intesa potrebbe essere trovata a metà strada. La dirigenza rossonera è concentrata anche sui rinnovi di giocatori come Calhanoglu, Ibrahimovic e Donnarumma. Maldini e Massara stanno lavorando in maniera spedita e maggiormente decisa rispetto alle ultime settimane. Per Donnarumma la volontà del giocatore è importantissima perchè non vuole lasciare il club. Per aumentare l'ingaggio il Milan sta pensando a diverse formule: inserimento di bonus legati a presenze, piazzamenti o indennizzi fissi legati a determinati risultati. Krunic resta al 100% perchè è un giocatore importante per Pioli"