Marchetti: "Il rapporto che c'è fra Conte e Lukaku pesa e non poco, ma il Milan può sfruttare il fattore tempo"

Nel corso dell'edizione pomeridiana di Sky Sport 24 Calciomercato, l'esperto Luca Marchetti ha fatto il punto sulle entrate del Milan facendo un importante resoconto sul discorso attaccante, visto che il Diavolo avrebbe nel mirino tre obiettivi sui quali non sarebbe stato ancota affondato il colpo decisivo: Joshua Zirkzee, Artem Dovbyk e Romalu Lukaku. Queste le sue dichiarazioni.

"A distanza di 10 mesi si ripete il duello per Lukaku fra altre due squadre che con Lukaku non hanno avuto nulla a che fare: Milan e Napoli. Il Napoli perché c'è Conte chiaramente. C'è stato già un contatto fra il Napoli e Lukaku, fra Conte e Lukaku anzi, e la nostra sensazione è che questo rapporto speciale che c'è fra Conte e Lukaku non possa non pesare all'interno di una trattativa dove il parere del giocatore ha sempre avuto un peso importante. In tutti i trasferimenti che ha fatto Lukaku la sua volontà è stata decisiva. Questo non significa che lui al Milan non vuole andare. C'è un fattore tempo che il Diavolo può sfruttare: fin tanto che il Napoli ha in rosa Osimhen, il Napoli non può andare a chiudere con il Chelsea, mentre il Milan sta cercando di capire quale può essere la condizione migliore per andare a chiudere con il giocatore. E qui subentra anche la squadra detentrice del cartellino, perché Lukaku in questo momento il Chelsea lo da, ma non in prestito. Lo vorrebbe cedere, c'è una sorta di clausola, la cifra è intorno ai 40 milioni di euro, ma il Milan non lo vuole comprare. Quindi il fattore tempo può essere un fattore molto determintante. Se dovesse scavallare il momento della cessione di Osimhen, il testa a testa con il Napoli potrebbe prendere una piega diversa".