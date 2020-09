Marchetti: "Milan, proposto Nacho del Real Madrid"

Continua a lavorare il Milan. Dopo l'arrivo di Brahim, in prestito dal Real Madrid, ora ci si concentra su Bakayoko. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il passo in avanti che chiuderebbe l'operazione.

A Casa Milan alcuni intermediari hanno proposto ai dirigenti rossoneri Nacho del Real Madrid (anche se il Milan ha però fatto sapere che al momento le priorità per rinforzare la rosa di Pioli sono altre) e le parti si potranno eventualmente risentire negli ultimi giorni di mercato.