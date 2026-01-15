Marchetti: “Milan sonda Maguire che è in scadenza. Davanti forti su Kostic ma offerta troppo bassa”

Nel pre partita di Sky Sport di Como-Milan, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione sul mercato del Milan. Queste le sue parole:

"Non ci sono necessita ma opportunità per il Milan a Gennaio. Si sta parlando del difensore, Maguire è un nome, può avere una facilità ad andare via perchè è in scadenza di contratto, il Milan sta valutando ma non ha approfondito. Le opportunità possono nascere anche in altre zone ma per il futuro. Il Milan sta puntando forte il giovane classe 2007 Kostic. C’è molta distanza tra domanda e offerta. Il Milan è fermo a 4,5 milioni, offerta molto bassa perchè ha una clausola di 20 milioni. Il Partizan ne vuole 12 con una percentuale sulla futura rivendita e dei bonus. Non ci sono ora le condizioni ma si riparlerà sicuramente. Il Milan lo vorrebbe subito, per portarlo subito alla primavera o a Milan Futuro. Dobbiamo poi capire che cosa succede per le pressioni del Galatasaray su Fofana che ha già detto che non vuole andare via e Allegri non vuole rinunciare al francese. Ultima cosa, Matteo Dutu, che stasera è in panchina, andrà alla Dinamo Bucarest, partirà domani mattina"