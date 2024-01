Marchetti su Dragusin e Buongiorno: "Il Milan sta cercando di capire se è possibile inserire delle contropartite"

vedi letture

Il Milan dopo aver ufficializzato Filippo Terracciano, si butta alla ricerca del difensore che possa costituire il rinforzo in un reparto falcidiato dagli infortuni. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato dei profili di Dragusin e Buongiorno che appaiono i più appetibili per i rossoneri in questo momento. Prima Marchetti ha parlato delle strategie del club di via Aldo Rossi: "Il Milan finora ha fatto la corte a Guirassy in attacco, con una clausola da 17 milioni di euro che il Milan era disposto a pagare ma il giocatore non era propenso ad andare via a gennaio. Il Milan dei soldi per questo mercato di gennaio a disposizione li ha sempre avuti. Fatto che Guirassy non è andato a buon fine e Jovic sta vivendo un buon periodo, fatto che non si trova un altro difensore il prestito: tutto questo ha spinto il Milan a chiedere informazioni sia su Dragusin che su Buongiorno".

Poi il punto di Marchetti su Dragusin e Buongiorno: "Due giocatori che sono valutati molto. Dragusin è sull’ordine dei 30 milioni di euro. L’operazione in estate tra Buongiorno e l’Atalanta, poi non andata buon fine, si era chiusa a 25 milioni di euro. Il Milan sa del valore dei cartellini e sta cercando di capire se è possibile inserire delle contropartite: si è pensato a Colombo. I soldi che avrebbe voluto investire sull’attaccante magari possono essere messi sul difensore centrale. Il Milan sta cercando di capire come poter fare una delle due operazioni".