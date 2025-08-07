Marchetti su Vlahovic: "Il Milan osserva, pronto a intervenire se i costi scendessero"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che è nel mirino del Milan: "La Juventus, in questo senso, è una delle protagoniste principali del tavolo. Ha tanti giocatori fuori progetto o ai margini, un valore annuale tra ammortamenti e ingaggi che sfiora i 100 milioni di euro. Una cifra enorme che – se liberata – cambierebbe il volto del mercato bianconero. Per questo oggi il club non vuole più prestiti, ma solo cessioni. Eppure alcuni di questi giocatori, Douglas Luiz su tutti, ci sono offerte concrete. La domanda, quindi, è inevitabile: la Juve resisterà o sarà costretta ad aprire comunque alla formula del prestito, pur di non ritrovarsi con altri “corpi estranei” da gestire per un’intera stagione?

Il caso emblematico è quello di Vlahovic. Nessuno finora si è avvicinato alle richieste della Juve, né per il cartellino né per l’ingaggio da 11 milioni netti a stagione. Il Milan osserva, pronto a intervenire se i costi scendessero. Ma il rischio – per tutti – è altissimo. La Juve rischia di tenersi un giocatore che non è più al centro del progetto tecnico. Vlahovic rischia di rimanere in un ambiente in cui è chiaramente un separato in casa, ma dove ha comunque un contratto pesante da onorare. E il Milan, aspettando le condizioni ideali, rischia di restare senza il centravanti che cerca, pur con una lista ancora ampia che va da Hojlund a Embolo, passando per suggestioni future ancora da scoprire".