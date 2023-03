Massara sul rinnovo di Leao e Giroud: "Continua il lavoro con gli agenti per trovare una soluzione"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, si è così espresso a SkySport nel pre Fiorentina-Milan:

Aggiornamenti sui rinnovi di Giroud e Leao?

"Non ci sono novità in questa settimana, ma continua il lavoro con gli agenti per trovare una soluzione. Vogliamo assolutamente tenerli a lungo e stiamo lavorando in tal senso con il contratto".