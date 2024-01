Matic rompe col Rennes e può tornare in Serie A: è stato proposto alla Juventus e al Milan

La coperta corta in mezzo al campo spinge la Juventus a delle riflessioni inevitabili sul mercato. Come scrive il quotidiano Tuttosport, se la pista Jordan Henderson dell'Al Ettifaq sembra essere già decaduta, ai bianconeri nelle ultimissime ore sarebbe stato offerto Nemanja Matic. L'esperto ex centrocampista della Roma ha rotto col Rennes ed è stato offerto dal suo entourage sia alla Juve sia al Milan. Tale candidatura - sottolinea la medesima fonte - almeno a Torino è stata ricevuta però con grande freddezza.

Il chiarimento di Nemanja Matic

"Cari tifosi, voglio porre fine a ogni speculazione e dire che la scorsa estate sono stato onorato dell'invito del Rennes di essere una parte importante di un ambizioso progetto che aveva bisogno di un giocatore con le mie caratteristiche ed esperienza. Dopo sei mesi spesi nel club, posso solo confermare che il nostro è diventato un eccezionale club per tutti i giocatori, specialmente quelli giovani. Sfortunatamente, per colpa mia, non sono stato in grado di adattare le mie questioni personali a quelle professionali. Non ho potuto iscrivere i miei figli ad una scuola internazionale, che avevano frequentato fin dall'inizio del percorso scolastico. Ecco perché sono stato via negli ultimi tre giorni, per risolvere questo grosso problema per me e la mia famiglia. Domani torno a Rennes dove deciderò i prossimi passi insieme al club", è il lungo messaggio pubblicato da Matic sulle storie del suo profilo Instagram giovedì scorso.