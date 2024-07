Mediaset - Milan forte su Morata, ma lo spagnolo dovrebbe ridursi l'ingaggio

Praticamente sfumato Joshua Zirkzee, il Milan è pronto a virare su Alvaro Morata, in uscita dall'Atletico Madrid. Stando a quanto riportato dai colleghi di Mediaset, la dirigenza rossonera sarebbe in costante contatto con l'attaccante spagnolo, che impegnato in Germania con la sua Spagna non si sarebbe ancora espresso in merito al suo futuro.

Nel frattempo il Milan si sarebbe detto disposto a pagare la clausola rescissoria da 13 milioni di euro per liberare Morata dai Colchoneros, ma per la definizione dell'affare l'ex Juventus dovrebbe ridursi l'ingaggio. Attualmente il classe '92 percepisce 6.5 milioni di euro all'Atletico, cifra che il Diavolo vorrebbe per l'appunto abbassare intorno ai 4,5, l'equivalente dell'ultima offerta presentata dall'ad rossonero Giorgio Furlani.

L'entrata in scena di Ibrahimovic in persona potrebbe dare un boost importante alle trattative, ma l'impressione è che il tutto possa essere rimandato a mercoledì prossimo, ovvero il giorno dopo la semifinale di Euro2024 fra la Spagna di Morata e la Francia dei rossoneri Theo Hernandez e Mike Maignan.