Mendes atteso in Inghilterra settimana prossima per parlare con il Brighton della cessione di Estupinan

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un po' il punto sul calciomercato in entrata del Milan.

Su Pervis Estupinan

"Nel corso della prossima settimana il suo procuratore, Jorge Mendes, è atteso in Inghilterra per discutere di tante tematiche. Quindi insomma Mendes cura gli interesse di diversi giocatori che giocano in top club inglesi. Però non è da escludere insomma una mossa per quanto riguarda l'uscita di Estupinan dal Brighton. I due club sono divisi da una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Il Milan è arrivato a offrire una base fissa di 13, il Brighton ne chiede intorno ai 20. Quindi insomma le parti dovranno trattare per trovare un accordo definitivo. C'è il sì del giocatore al Milan e il lavoro di Jorge Mendes sarà indirizzato proprio a un accordo tra i due club, visto che il calciatore già un paio di settimane fa dopo numerose riunioni con il Brighton ha fatto sapere che qualora fosse arrivata una proposta interessante per provare un'esperienza nuova, il calciatore l'avrebbe valutata seriamente e il Milan fa proprio al caso suo".

Su Javi Guerra e Ardon Jashari

"Il Valencia ha presentato la proposta di rinnovo scritta a Javi Guerra. Il calciatore spagnolo adesso la vlauterà con attenzione, con calma, senza però dimenticarsi dell'interesse del Milan. Ovviamente è anche una questione di timing. Bisognerà vedere se il Milan riuscirà a sfondare il muro del Bruges anche se mi continuano a ripetere che per Jashari non ci saranno ulteriori rilanci. Quindi la proposta del Milan resterà in teoria, quella, 32.5 + bonus. Il Milan sta forzando molto la mano attraverso la volontà del calciatore, ma bisognerà capire se questo basterà. Sicuramente sono attesi nuovi contatti per capire se questo tipo di strategia porterà dei frutti. Jashari resta una pista viva. Il Milan crede ancora di poter arrivare a Jashari. Parallelamente sta lavorando alla soluzione Javi Guerra, che però, come vi ho detto, ha appena riceuvto la proposta scritta di rinnovo dal Valencia".