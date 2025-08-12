Mercato in uscita Milan, Moretto: "Magni in prestito al Cesena. In uscita anche Chaka Traoré"

"Vittorio Magni andrà al Cesena in prestito. A lasciare il Milan sarà poi anche un altro giovane, vale a dire Chaka Traoré": a riferirlo è Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Sul mercato in entrata del club rossonero, invece, il collega ha dichiarato: "In Casa Milan tiene banco la situazione delle entrate. Per De Winter è tutto fatto: contratto di cinque anni e manca l’ultimo ok per le visite mediche. Operazione di 20 milioni di euro totali, garantiti: sarebbero 18 più ma i bonus sono facilmente raggiungibili.

Inoltre il Milan sta ancora lavorando per chiudere Athekame, terzino destro dello Young Boys, che è stato bloccato da diversi giorni. Si devono limare solamente gli ultimi dettagli: per una questione o per un’altra la situazione si è un po’ ritardata. Da quanto ci risulta, Athekame diventerà un nuovo giocatore del Milan: 10 milioni di euro complessivi più una percentuale sulla futura rivendita. Oggi dovrebbe esserci l’ultimo definitivo via libera per quanto riguarda questa trattativa".

