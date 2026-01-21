Mercato Milan: c'è distanza con il Partizan su Kostic. La situazione

Il Milan sta lavorando ormai da diverse settimane per provare a portare in rossonero Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado che inizialmente verrebbe aggregato al Milan Futuro. Al momento, però, la fumata bianca non è così vicina perchè c'è ancora distanza tra domanda e offerta: i serbi chiedono infatti 10 milioni di euro, mentre il Diavolo non vorrebbe andare oltre i 5 milioni. A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport.

Le parti vanno avanti a trattare e in via Aldo Rossi puntano forte anche sulla volontà del giocatore che vuole a tutti i costi vestire la maglia del Milan. Non sarà però facile convincere il Partizan ad abbassare le sue pretese anche perchè su Kostic ci sarebbero pure altri club, in particolare uno tedesco. La priorità del giovane gioiellino montenegrino resta però il Diavolo.