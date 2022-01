Mercato Milan, due obiettivi per l'estate: Lang per l'attacco e Botman per la difesa

In vista del prossimo mercato estivo, il Milan avrebbe già messo nel mirino due obiettivi, uno in attacco e uno in difesa: per rinforzare il reparto offensivo piace infatti molto Noa Lang del Bruges, mentre il primo obiettivo per aumentare la qualità della retroguardia rossonera è sempre Sven Botman del Lille. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.