Il Milan continuerà a seguire Ayyoub Bouaddi del Lille
Oggi alle 15:40
di Manuel Del Vecchio

Dopo averlo cercato anche in estate il Milan, riporta Luca Cilli, continuerà a seguire con attenzione Ayyoub Bouaddi, centrocampista di 17 anni (classe 2007) del Lille. Per Max Allegri, racconta il giornalista di Sky Sport, si tratta di un giocatore del futuro in quel ruolo.

Già ad inizio estate il tecnico livornese l'aveva indicato a Tare nel momento in cui il Milan era chiamato a reinvestire sul centrocampo dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Bouaddi rimane quindi nella lista del club.