Il Milan continuerà a seguire Ayyoub Bouaddi del Lille
MilanNews.it
Dopo averlo cercato anche in estate il Milan, riporta Luca Cilli, continuerà a seguire con attenzione Ayyoub Bouaddi, centrocampista di 17 anni (classe 2007) del Lille. Per Max Allegri, racconta il giornalista di Sky Sport, si tratta di un giocatore del futuro in quel ruolo.
Già ad inizio estate il tecnico livornese l'aveva indicato a Tare nel momento in cui il Milan era chiamato a reinvestire sul centrocampo dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Bouaddi rimane quindi nella lista del club.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Ds Young Boys: "Avremmo voluto tenere Athekame più a lungo, ma a volte ci sono dinamiche che non si possono fermare"
Cardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un frenodi Luca Serafini
Le più lette
1 Cardinale in subaffitto. Maldini? In una nuova proprietà... I messaggi di Costacurta alla società. Emergenza con il Bologna, ma non può essere un freno
2 L'ex medico del Milan racconta: "Una sera Gullit venne a casa da me e uno dei miei cane lo morse ad un polpaccio"
3 LIVE MN - Rabiot: "Sono pronto per giocare, Allegri mi ha chiamato subito per il Milan. Sicuro di aver fatto la scelta giusta"
4 Milan-Como a Perth, Zazzaroni ironico: "So di alcuni milanisti che hanno già preso il 16 a piazzale Axum per raggiungere l'Australia"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
live mnLIVE MN - Rabiot: "Sono pronto per giocare, Allegri mi ha chiamato subito per il Milan. Sicuro di aver fatto la scelta giusta"
Franco OrdineMilan: stare tutti, ma proprio tutti, con Allegri. Milan-Como a Perth, un pessimo affare
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com