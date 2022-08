Mercato Milan: in difesa l'idea è l’inserimento di una pedina in prestito con diritto di riscatto

MilanNews.it

In merito al mercato del Milan in difesa, l'idea in via Aldo Rossi è l’inserimento di una pedina in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che i rossoneri hanno messo gli occhi su Diallo del PSG e su Tanganga del Tottenham, ma in entrambi i casi manca ancora l'accordo con i club sulla formula.