Mercato Milan: lo Sporting Lisbona chiede 28 milioni per l'attaccante classe 2005 Conrad Harder

Mercato Milan: lo Sporting Lisbona chiede 28 milioni per l'attaccante classe 2005 Conrad HarderMilanNews.it
Oggi alle 20:20Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

Nonostante una campagna acquisti già abbastanza sostanziosa a livello numerico (in entrata il Milan ha ufficializzato ben 7 nuovi giocatori) la società di Via Aldo Rossi resta alla ricerca di un altro rinforzo in attacco, visto soprattutto l’imminente addio di Okafor, destinazione Leeds.

Come riportato dal collega Luca Bianchin, il Milan è sulle tracce di un giovane attaccante.

Infatti, Conrad Harder è stato proposto al Milan, come anticipato inizialmente anche da Matteo Moretto. Lo Sporting Lisbona per lui chiede 28 milioni ma Harder non è titolare e quindi può partire. I rossoneri restano anche al lavoro per Hojlund e Vlahovic, entrambe sue situazioni da monitorare.