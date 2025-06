Mercato Milan, Moretto spiega: "Allegri totalmente al centro, è dentro ogni scelta. Nessuno come lui negli ultimi anni"

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso su X sulle strategie del calciomercato del Milan: "Allegri è totalmente al centro del mercato, è dentro ogni scelta, e indirizza dove e come può. È sicuramente l’allenatore con più peso specifico sul mercato degli ultimi anni".

La trattativa per portare Mike Maignan al Chelsea si è ormai completamente arenata: i due club, infatti, non sono riusciti a colmare la distanza tra domanda e offerta: gli inglesi non si sono mossi dalla loro offerta da 15 milioni di euro, mentre la società di via Aldo Rossi non ha abbassato la sua richiesta. Si pensava che intorno ai 20 milioni si potesse chiudere, ma così non è stato. E il portiere, a meno di nuove offerte nelle prossime settimane, resterà in rossonero.

Ma ad una cessione sfumata, in questo periodo di grandi cambiamenti in casa rossonera, ne dovrebbe corrispondere una molto vicina. Yunus Musah, infatti, è a pochi passi dal Napoli. Il centrocampista americano, arrivato due estati fa dal Valencia per poco più di 20 milioni di euro, piace molto ad Antonio Conte ed il Napoli ha fatto una proposta molto importante ai rossoneri: si può chiudere per una cifra di circa 25 milioni di euro.