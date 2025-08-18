Mercato Milan, Moretto: "Vlahovic è il nome che metterebbe d'accordo tutti, ma solo se i costi dell'operazione dovesse diventare realmente un'opportunità"

vedi letture

Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento sul mercato del Milan in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Le parole di Tare nel pre-partita non sono passate inosservate. Le sue parole hano confermato quello che vi stiamo dicendo da giorni e cioè che in questi ultimi giorni di mercato il Milan è focalizzato sull'attaccante. L'obiettivo è trovare il centravanti giusto da affiancare a Gimenez per completare il reparto. Tare ha fatto i due nomi principali su cui il Milan sta lavorando di più: il primo è quello di Dusan Vlahovic che è il nome preferito che metterebbe d'accordo tutti, ma solo se i costi dell'operazione dovesse diventare realmente un'opportunità. Ad oggi non è così, ma occhio sempre al nome di Vlahovic per il Milan che fino a quando avrà la possibilità di arrivare lui ci proverà.

L'altro nome è quello di Rasmus Hojlund che è al momento più caldo perchè è semplicemente quello su cui si sta lavorando di più. E' più vicino allo United e si è avvicinato anche al giocatore. Credo che questa settimana sia da dentro o fuori per Hojlund. Il danese non è stato convocato per l'Arsenal e quindi sa di essere fuori dal progetto. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per Hojlund, vedremo se il Milan lo accontenterà anche per quel che riguarda la formula del trasferimento".

