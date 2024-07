Mercato Milan, Pellegrino in uscita: interessa al Club Atlético Independiente

Un altro aggiornamento di mercato per il Milan, sempre per quanto riguardano le operazioni in uscita. Infatti, stando a quanto riportato dall'esperto di trattative Gianluca Di Marzio, Marco Pellegrino potrebbe tornare in Argentina. Il difensore del Milan classe 2002, infatti, interessa al Club Atlético Independiente che milita nella Superliga, prima serie argentina.

Nel corso dell'ultima stagione, il difensore argentino ha esordito in Serie A con la maglia del Milan per poi proseguire la sua avventura in Italia con la Salernitana fino alla fine del campionato.