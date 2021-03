Mercato Milan, per Belotti è viva la concorrenza di Napoli e Roma

Stando a quanto scritto da Tuttosport, il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino appare lontano. Il contratto che lega l’attaccante ex Palermo al Torino, è in scadenza nel giugno 2022, e in vista non pare esserci il rinnovo. La stagione tribolata dei granata, invischiati nella lotta per non retrocedere, fanno sì che la situazione sia in stallo. Com’è noti, su Belotti, c’è forte il Milan, ma la concorrenza di Napoli e Roma si fa sentire. Più indietro invece troviamo l’Inter. Belotti potrebbe essere il nome giusto per il dopo Zlatan Ibrahimovic.