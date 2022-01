Mercato Milan, Tuttosport: "Botman è il preferito di Maldini"

In merito al mercato di gennaio del Milan, Tuttosport titola così questa mattina: "Botman è il preferito di Maldini". Il dt rossonero ha confermato prima della sfida contro la Roma che il Diavolo ha bisogno di un nuovo difensore centrale. Il preferito è sempre l'olandese del Lille, ma costa molto e quindi il club di via Aldo Rossi sta valutando anche altri nomi come per esempio Diallo (Psg), Badé (Rennes), Sarr (Chelsea), Senesi (Feyenoord), Szalai (Fenerbahce), Omeragic (Zurigo), Bremer (Torino) e Ahmedhodzic (Malmoe).