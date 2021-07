Mercato Milan, Tuttosport: "Tra sogno e realtà: Coutinho, Isco, Ilicic o James Rodriguez?"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul mercato del Milan: "Tra sogno e realtà: Coutinho, Isco, Ilicic o James Rodriguez?". In via Aldo Rossi, si continua a cercare il nuovo trequartista titolare, si tratta di una scelta importantissima che i rossoneri non possono assolutamente sbagliare. In queste settimane, sono tanti i nomi che sono emersi come per esempio Coutinho, Isco, James Rodriguez e Ilicic, senza dimenticare Vlasic del CSKA Mosca.