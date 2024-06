Mercato Milan, Zirkzee convocato in Nazionale. I rossoneri restano in contatto con i suoi agenti

Arrivano interessanti notizie sul fronte Joshua Zirkzee, attaccante trattato dalla società rossonera ma non ancora definitivamente bloccato, anzi con diverse difficoltà emerse in merito alle alte commissioni richieste dall'agente dell'olandese e che in questi ultimi giorni abbiamo riportato sul nostro sito. La notizia di questa sera vede l'attuale punta del Bologna in ottica Nazionale. Infatti, dopo Ian Maatsen al posto di de Jong, Joshua Zirkzee è stato convocato dalla nazionale olandese per sostituire l'infortunato Teun Koopmeiners.

Come riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, Il Milan resta in contatto con i suoi agenti, nel frattempo Zirkzee si recherà in Germania e farà parte della squadra olandese per Euro 2024.