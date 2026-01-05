Milan a caccia di un difensore: sondaggi anche per Disasi e Felipe

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore per puntellare la difesa e sta valutando diversi profili. Sono stati fatti per esempio dei sondaggi per Federico Gatti della Juventus e per Kim del Bayern Monaco, ma entrambe sono piste troppo costose. Tra i giocatori osservati dal club di via Aldo Rossi ci sono poi anche Disasi del Chelsea e Luiz Felipe del Rayo (ex Lazio), che però non sembrano convincere del tutto la dirigenza rossonera. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.

Intervenuto a DAZN prima di Cagliari-Milan, Igli Tare ha dichiarato sulla ricerca di un nuovo difensore: "Noi siamo molto contenti con la squadra, soprattutto con la difesa. Tutti i ragazzi hanno fatto un buon campionato. Ovviamente siamo molto vigili sul mercato e se vedremo ci sarà qualche opportunità che migliorerà la situazione saremo presenti, vogliamo cercare di dare tutte le possibilità per realizzare i nostri obiettivi”.