Milan, a gennaio caccia anche ad un difensore: spunta la suggestione del ritorno di Thiago Silva

Mattia Caldara dovrà stare ai box per almeno tre mesi a causa di uno strappo al polpaccio e per questo motivo a gennaio il Milan potrebbe tornare sul mercato per cercare anche un difensore centrale visto che ora a disposizione di Gattuso ci sono solo Romagnoli, Musacchio e Zapata. Secondo sportmediaset.it, sul taccuino di Leonardo e Maldini ci sono diversi nomi, tra cui anche la pista che porta al ritorno di Thiago Silva.