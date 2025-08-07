Milan ad un passo da Athekame: per il terzino pronto un contratto da un milione a stagione

vedi letture

Dopo aver ufficializzato ieri Ardon Jashari, il Milan è vicino a prendere un altro giocatore svizzero: i rossoneri sono infatti ad un passo da Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 per il quale ha presentato un'offerta da 8 milioni di euro più bonus allo Young Boys. Per il giocatore è invece pronto un contratto fino al 30 giugno 2029 da un milioni di euro a stagione.

CHI E' ZACHARY ATHEKAME

Nato in Danimarca il 13 dicembre 2004, Athekame muove i primi passi nel mondo del calcio in vari club: Athlétique-Régina FC, Olympique de Genève FC, Servette FC, Meyrin FC, fino ad arrivare al Neuchâtel Xamax FCS con cui ha esordito tra i professionisti. A gennaio 2024 viene preso a titolo definitivo dallo Young Boys che però lo lascia in prestito al club di Neuchâtel fino al termine della stagione. Il 28 luglio 2024 fa il suo esordio con i gialloneri in Super League, il massimo campionato svizzero, nel match contro il San Gallo, entrando in campo al 58' al posto dell'infortunato Blum. Poche settimane dopo, il 17 settembre, il giovane terzino ha invece debuttato in Champions League giocando dal primo minuto contro l'Aston Villa. Il primo gol è arrivato invece in Coppa di Svizzera il 27 febbraio 2025 contro il Zurigo. Con la maglia dello Young Boys, lo svizzero ha collezionato nella scorsa stagione 43 presenze e appunto una rete.

