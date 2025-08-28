Milan, ancora vivo il nome di Dovbyk: con o senza scambio con Gimenez

Il Milan ha portato a Milano Cristopher Nkunku, rinforzo offensivo per Massimiliano Allegri che è atterrato a Linate pochi minuti fa. Eppure potrebbe non essere l'ultimo acquisto per quanto riguarda l'attacco milanista: infatti secondo quanto riporta questa sera Gianluca Di Marzio nel corso della puntata di Calciomercato - L'Originale, non è ancora da escludere il nome di Artem Dovbyk dalla lista mercato del Milan. In generale, non è da escludere un ulteriore arrivo in attacco per il Diavolo, indipendentemente da chi sarà.

Oggi, ribadisce Di Marzio, si è parlato di un possibile scambio con Santiago Gimenez che però non apre a questo tipo di soluzione: l'ucraino potrebbe essere una soluzione anche con il messicano. La Roma, che lo ha messo sul mercato considerandolo fuori dal progetto tecnico di Gasperini, potrebbe accettare di venderlo con la formula del prestito ma solo nel caso in cui trovasse un giocatore che lo sostituisca all'interno della rosa.