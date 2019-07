Il Milan continua a voler inserire Lucas Biglia nella trattativa per portare Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, a Milanello: come spiega La Gazzetta dello Sport, il regista argentino non rientra nei piani tecnici e ha uno stipendio troppo alto per gli attuali parametri rossoneri (3,5 milioni di euro a stagione, solo Donnarumma guadagna di più).