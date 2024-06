Milan, Broja non esclude Zirkzee: possono arrivare in coppia

Tra le notizie centrali delle ultime ore rossonere c'è il viaggio a Londra di Geoffrey Moncada. Il direttore tecnico rossonero si è recato in Inghilterra per incontrare il Chelsea e l'Aston Villa. Con i Blues, con cui i rapporti sono ottimi, si è parlato dell'attaccante Armando Broja, che gli ultimi sei mesi li ha giocati in prestito nel Fulham, un'altra squadra londinese. Con i Villains invece sono state chieste informazioni per Matty Cash, terzino nato in Inghilterra ma che ha scelto di giocare la Polonia, nazione di origine della madre.

Armando Broja, in particolare, non è la prima volta che viene accostato al Milan e potrebbe essere una soluzione per rimpolpare il reparto offensivo. Sicuramente, come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, non sarà l'unico centravanti a essere acquistato. In altre parole l'obiettivo per l'erede di Giroud rimane Joshua Zirkzee e l'attaccante albanese sarebbe da acquistare in coppia e non in alternativa all'attaccante del Bologna. Dunque, eventualmente, il club rossonero porterà avanti due fronti.