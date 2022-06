Milan, c'è anche la Lazio su Sucic del Salisburgo come erede di Milinkovic-Savic

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di conoscere il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio sonda il mercato alla ricerca dell'erede del sergente. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Tare sta seguendo da mesi Luka Sucic, giovanissima mezzala del Salisburgo. Classe 2002, è nato in Austria ma ha scelto di giocare per la Croazia. 8 gol e 4 assist nell'ultimo campionato austriaco, è molto duttile, visto che può giocare anche come regista o trequartista. Ha una valutazione di almeno 10 milioni ed è legato al Salisburgo fino al 2025. Sulle sue tracce nei mesi scorsi c’erano Juve, Milan, United e Liverpool, nessuno finora ha affondato il colpo.