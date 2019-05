Milan, contatti mai interrotti con Saint-Maximin

Che il Milan fosse sulle tracce di Allan Saint-Maximin da mesi non è più un mistero. Già nel mese di gennaio i rossoneri hanno provato a prenderlo dal Nizza ma l’investimento richiedeva quasi 30 milioni di euro e la trattativa non si è accesa. Leonardo e Maldini però hanno seguito il ragazzo anche nelle settimane successive, mantenendo vivi i rapporti con la società francese, ma anche con la famiglia di Saint-Maximin. Contatti mai interrotti perché il Milan vorrebbe portarlo in Italia in estate per vivacizzare il reparto offensivo. “Di sicuro mi sento pronto a salire di grado e andare in una squadra più prestigiosa”, ha spiegato recentemente. Il giocatore classe 97 è stato davvero vicino al Milan e ora spera nel grande salto alla fine della stagione: “Il Milan è sicuramente un grande club. Ho avuto l'opportunità di andare a Milano già nel mercato invernale ma la trattativa non è andata in porto. Vedremo come andrà quest'estate”. Molto dipenderà dalla Champions e dagli introiti provenienti dalla prestigiosa coppa europea, se il Milan dovesse raggiungerla potrebbe sfruttare parte del budget proprio per il rinforzo in attacco. L’utilità di un giocatore rapido come Saint-Maximin sarebbe enorme in una squadra che ha già Piatek come punta centrale. Cross e assist che potrebbero essere sfruttati dal polacco, spesso isolato e mal servito in questi primi mesi in rossonero.