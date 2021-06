Milan, Dalot ancora in lista d'attesa per un nuovo anno in rossonero

Il Milan ha due titolari sulle corsie esterne (Theo Hernandez e Calabria), ma per adesso nessun ricambio. Questo perché, come sottolinea il Corriere dello Sport, Dalot è ancora in lista d’attesa per un nuovo anno in rossonero, come lui vorrebbe. Nella passata stagione il portoghese ha fatto il “doppio vice”, sia a destra che a sinistra, ma non sarà facile convincere il Manchester United a lasciarlo partire nuovamente in prestito.