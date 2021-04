Milan, Dalot potrebbe restare in Italia: piace al Napoli

Il futuro di Diogo Dalot al Milan rimane in bilico. Le ultime notizie ci dicono che il portoghese non dovrebbe essere riscattato dal Milan, ma potrebbe rimanere a giocare in Italia. Su di lui, come scrive il quotidiano Record, c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. I partenopei hanno bisogno di un terzino che si adatti sia a destra che a sinistra dato che Elseid Hysaj andrà via a fine stagione e Faouzi Ghoulam non da più le giuste garanzie a livello di tenuta fisica. Dalot, di proprietà dal Manchester, in questa stagione con il Milan ha disputato in totale 28 partite con 2 gol e 3 assist.