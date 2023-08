Milan, diversi estimatori per Colombo. Ma senza una proposta vera per giocare non lascerà Milanello

In merito all'attacco del Milan, c'è ancora da capire quale sarà il futuro di Lorenzo Colombo, rientrato questa estate in rossonero dopo il prestito al Lecce. Come spiega Tuttosport, il giovane centravanti ha diversi estimatori, come Atalanta e Cagliari, ma una proposta vera per giocare, non lascerà Milanello. Senza la sua partenza, ovviamente, il club di via Aldo Rossi non potrebbe andare su un altro attaccante come per esempio Veliz del Rosario Central e Beltran del River Plate.