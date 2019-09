Milan, Donnarumma resta la stella della squadra. Il club vuole blindarlo

Gli anni passano, i giocatori vanno e vengono ma il vero top player del Milan resta Gianluigi Donnarumma. Dalla stagione del suo esordio con Mihajlovic ad oggi sono passate tante partite a difendere i pali, maturando e diventando un simbolo di questo club. Se non fosse stato per le sue parate il Milan avrebbe meno punti e qualche gol incassato in più dopo le prime quattro sfide dell’attuale campionato. Donnarumma sta facendo il suo, dimostrando di aver raggiunto un livello alto e sta cercando di mantenerlo nonostante le difficoltà della squadra.

Per Boban è lui il vero leader dello spogliatoio, un ragazzo di 20 anni che presto raggiungerà il traguardo delle 200 partite in rossonero. Il dirigente croato l’ha incoronato come giocatore indispensabile, sia come figura nel gruppo sia come valore tecnico. Ecco perché presto ci saranno i colloqui con il suo agente Mino Raiola, con l’obiettivo di prolungare il contatto che scade nel giugno del 2021. Il Psg ci ha provato in estate, ma la dirigenza ha rispedito al mittente un’offerta ritenuta poco congrua al valore del ragazzo, e nel prossimo mercato i francesi potrebbero riprovarci. Così il Milan deve studiare un modo per blindarlo, senza però alzare alle stelle un ingaggio già molto alto. Gigio guadagna 6 mln netti a stagione e sicuramente il suo procuratore punterà ad un aumento salariale, ed è quello lo scoglio più importante per raggiungere un rinnovo che darebbe a tutti grande soddisfazione.