Tra gli obiettivi del Milan per la fascia destra c’è anche Denzel Dumfries, terzino in forza al PSV Eindhoven. L’olandese piace, ma molto - scrive Tuttosport - dipenderà dall’eventuale partenza di uno tra Calabria e Conti. L’esterno in cima alla lista, comunque, è il 21enne brasiliano del Barcellona, Emerson Royal.