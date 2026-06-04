Milan-Glasner, filtra cauto ottimismo: è il candidato forte per la panchina rossonera
Ultimi aggiornamenti da SportMediaset sul futuro della panchina del Milan: secondo quanto riferisce Claudio Raimondi, nelle scorse ore c'è stato un lungo incontro tra Gerry Cardinale e Oliver Glasner che è il candidato forte per prendere il posto dell'esonerato Max Allegri come allenatore del Diavolo. Non è stato un summit decisivo, ma filtra un cauto ottimismo. Intanto il patron milanista continua a volere Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico. Il tedesco è partito questa mattina con l'Austria per raggiungere gli Stati Uniti in vista del Mondiale e per ora non ha dato una risposta alla Federazione austriaca sul rinnovo, ma ha preso tempo.
All'interno del Milan non sono però tutti d'accordo con l'arrivo di Rangnick che per accettare la proposta del Diavolo chiede pieni poteri e zero interferenze. Tra questi, non è un mistero, c'è Zlatan Ibrahimovic che sponsorizza invece Ramon Planes che, a differenza del tedesco, sarebbe disponibile fin da subito visto che non è più il ds dell'Al Ittihad, ma è solo un consulente. Non è da escludere che Cardinale e Ibrahimovic possano arrivare ad un accordo e fare una scelta a testa: Glasner in panchina (scelta del patron rossonero) e Planes in dirigenza (scelta dello svedese).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan