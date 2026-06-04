Milan-Glasner, filtra cauto ottimismo: è il candidato forte per la panchina rossonera

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Glasner è il candidato forte per la panchina del Milan. Cardinale vuole Rangnick dt, Ibra sponsorizza Ramon Planes che sarebbe libero fin da subito

Ultimi aggiornamenti da SportMediaset sul futuro della panchina del Milan: secondo quanto riferisce Claudio Raimondi, nelle scorse ore c'è stato un lungo incontro tra Gerry Cardinale e Oliver Glasner che è il candidato forte per prendere il posto dell'esonerato Max Allegri come allenatore del Diavolo. Non è stato un summit decisivo, ma filtra un cauto ottimismo. Intanto il patron milanista continua a volere Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico. Il tedesco è partito questa mattina con l'Austria per raggiungere gli Stati Uniti in vista del Mondiale e per ora non ha dato una risposta alla Federazione austriaca sul rinnovo, ma ha preso tempo.

All'interno del Milan non sono però tutti d'accordo con l'arrivo di Rangnick che per accettare la proposta del Diavolo chiede pieni poteri e zero interferenze. Tra questi, non è un mistero, c'è Zlatan Ibrahimovic che sponsorizza invece Ramon Planes che, a differenza del tedesco, sarebbe disponibile fin da subito visto che non è più il ds dell'Al Ittihad, ma è solo un consulente. Non è da escludere che Cardinale e Ibrahimovic possano arrivare ad un accordo e fare una scelta a testa: Glasner in panchina (scelta del patron rossonero) e Planes in dirigenza (scelta dello svedese).