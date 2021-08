Milan, Hauge verso l'addio. Leao resta. Resiste la candidatura di Ilicic

Il Milan è vicino alla cessione di Hauge all'Eintracht di Francoforte. Il giocatore norvegese acquisto l'anno scorso per 4,2 mln di euro è ad un passo dalla Bundesliga ed è il motivo per cui non è stato convocato contro il Nizza, l'amichevole che la squadra di Stefano Pioli ha disputato ieri sera in Francia con la prima rete di Olivier Giroud in rossonero. Il Milan inoltre con la cessione del norvegese ha tolto Leao dal mercato. Il portoghese resterà al Milan anche l'anno prossimo. Intanto sempre ieri è arrivata l'ufficialità della cessione in prestito di Lorenzo Colombo alla Spal. Un Milan sempre più impegnato sulle partenze, per sfoltire la rosa e sistemare gli esuberi. In entrata invece resiste il nome di Ilicic dell'Atalanta. Proprio ieri Gasperini ha ammesso che lo sloveno è in partenza: "A fine stagione ha manifestato la voglia di fare nuove esperienze. Ma ha fatto bene la preparazione, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più. È indice di ottima salute, non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non è mai successo. Si sta preparando per trovare una squadra che possa farlo giocare". Ilicic resta un nom valido per la corsia destra del Milan, soprattutto se Castillejo dovesse partire nel corso dell'estate.