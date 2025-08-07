Milan, Hojlund nome forte per l'attacco. Occhio al possibile inserimento della Roma

In merito alle mosse di mercato del Milan, Orazio Accomando riferisce a SportMediaset che il nome forte per l'attacco rossonero è quello di Rasmus Hojlund che è stato proposto al Diavolo dai suoi agenti. Il club di via Aldo Rossi punta a prenderlo in prestito, ma occhio al possibile inserimento della Roma nella corsa al centravanti del Manchester United che nella sua carriera ha già giocato in Serie A con la maglia dell'Atalanta.

I dirigenti milanisti sono poi al lavoro anche per sbloccare molto presto la trattativa con lo Young Boys per Zachary Athekame, ieri in campo 90' nella partita di campionato persa 4-1 dai gialloneri contro il Basilea. Il Milan crede fortemente in questo giovane terzino destro (è un classe 2004) e punta a chiudere l'affare per una cifra intorno ai 9 milioni di euro magari già entro questo fine settimana.

