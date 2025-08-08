Milan-Hojlund, per la Gazzetta accordo vicino con lo United: le cifre. Ora serve il sì del giocatore
Milan e Manchester United avrebbero raggiunto una bozza di accordo per Rasmus Hojlund: prestito oneroso da circa quattro milioni di euro e diritto riscatto fissato a 40 milioni di euro. Lo riporta gazzetta.it che spiega che ora il Diavolo dovrà convincere il centravanti danese che vorrebbe restare nella squadra inglese per giocarsi le sue chance nonostante la folta concorrenza. Il Milan sarebbe una destinazione gradita, ma un sì dell'ex giocatore dell'Atalanta al trasferimento a Milanello non è ancora arrivato. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.
Le cifre sul tavolo dell’operazione Hojlund-Milan: circa 4 milioni per il prestito, 40 per il diritto di riscatto.— luca bianchin (@lucabianchin7) August 8, 2025
Lo United oggi non è un ostacolo alto. Hojlund non è ancora convinto e vorrebbe giocarsela a Manchester. Prossima settimana decisiva. pic.twitter.com/L6ttDDV3PF
