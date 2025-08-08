Milan-Hojlund, per la Gazzetta accordo vicino con lo United: le cifre. Ora serve il sì del giocatore

vedi letture

Milan e Manchester United avrebbero raggiunto una bozza di accordo per Rasmus Hojlund: prestito oneroso da circa quattro milioni di euro e diritto riscatto fissato a 40 milioni di euro. Lo riporta gazzetta.it che spiega che ora il Diavolo dovrà convincere il centravanti danese che vorrebbe restare nella squadra inglese per giocarsi le sue chance nonostante la folta concorrenza. Il Milan sarebbe una destinazione gradita, ma un sì dell'ex giocatore dell'Atalanta al trasferimento a Milanello non è ancora arrivato. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.