Milan, idea Rayan del Vasco da Gama
Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale", il Milan tra le opzioni per l'attacco ha pensato anche a Rayan del Vasco, esterno d'attacco brasiliano classe 2006 che Ancelotti valuta anche di convocare in nazionale. Non c'è ancora una trattativa tra club, potrebbe diventare un'opzione nel caso in cui uscisse Chukwueze.
