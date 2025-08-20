Milan, idea Rayan del Vasco da Gama

Milan, idea Rayan del Vasco da GamaMilanNews.it
Ieri alle 23:07Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale", il Milan tra le opzioni per l'attacco ha pensato anche a Rayan del Vasco, esterno d'attacco brasiliano classe 2006 che Ancelotti valuta anche di convocare in nazionale. Non c'è ancora una trattativa tra club, potrebbe diventare un'opzione nel caso in cui uscisse Chukwueze.