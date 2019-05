Milan, idee Soumaoro e Celik per sostituire Zapata e Abate

Il Milan potrebbe guardare in casa Lille per sostituire Zapata e Abate, i quali andranno via a fine stagione in quanto il club milanista ha deciso di non rinnovare il loro contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: secondo La Gazzetta dello Sport, il capitano dei francesi Adama Soumaoro potrebbe prendere il posto del centrale colombiano, mentre il terzino italiano potrebbe essere sostiutito dal turco Zeki Celik.