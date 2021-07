Milan, il Manchester United continua a opporre resistenza per Dalot

Come riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, il Manchester United non molla la presa su Diogo Dalot. Il terzino portoghese, che tanto bene ha fatto con il Milan nel finale della passata stagione, è in bilico in questo momento fra le due società. I rossoneri lo rivorrebbero in prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi vorrebbero monetizzare con una sua eventuale cessione. I due club continuano a trattare da settimane, ma la situazione non appare sbloccarsi. C'è ancora tempo per trattare, ma se le cose dovessero prolungarsi ancora, Paolo Maldini e il resto della dirigenza cambierà obiettivo per rafforzare il ruolo del terzino destro.